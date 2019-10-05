Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Maltepe\u2019de \u015fiddetli r\u00fczgar nedeniyle bir okulun \u00e7at\u0131s\u0131 \u00e7\u00f6kerek o s\u0131rada yolda park halinde olan 6 arac\u0131n \u00fczerine devrildi. Olayda can kayb\u0131 ya\u015fanmazken, itfaiyenin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.PARTNEROzan Do\u011fulu-K\u00fcbra Hera Aslan \u00e7ifti kural bozduA\u011fabeyini \u00f6ld\u00fcren san\u0131\u011fa 17 y\u0131l hapis cezas\u0131L\u00fcks ara\u00e7la \u201cDrift\u201d yapan arkada\u015flara 15 bin liral\u0131k rekor ceza
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