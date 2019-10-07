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Maltepe’de silahlı çatışma: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 00:52 | Son Güncelleme

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına döndü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Cemal Bey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Çatışmada caddede bulunan bir dükkana mermilerin isabet etmesi sonucu camları kırıldı. Mahalle sakinleri iki grup arasındaki çatışmanın uyuşturucu meselesi yüzden çıktığını ileri sürdü. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Mahalle sakinlerinden Kemal Yılmaz, ”Tanımadığımız insanlar, silah sesine çıktık. Biz bu mahallenin oturuyoruz. Burada esrar içen de, içki içen de var. Her akşam bu olayları yaşıyoruz. En az 2-3 tane silah konuştu burada." diye konuştu.

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