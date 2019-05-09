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Maltepe'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

Yoldan geçen bir kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Candan Sokağı üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar birbirine silahla ateş etti. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçmekte olan bir kadına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Maltepe'de silahlı kavga

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