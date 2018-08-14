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Maltepe'de silahlı market soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Maltepe'de, markete giren silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan bin 500 lirayı gasp etti.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Maltepe'de, markete giren silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan bin 500 lirayı gasp etti. Olayın ardından kayıplara karışan soyguncuyu yakalamak için polis çalışma başlattı. Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit edip etkisiz hale getirdi. Soyguncu, ardından kasada bulunan bin 500 lirayı gasp ederek kayıplara karıştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler, market ve çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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Maltepe'de silahlı market soygunuMaltepe'de silahlı market soygunu
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