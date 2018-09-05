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MALTEPE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:05 | Son Güncelleme

  *Maltepe Esenkent'te maskeli bir kişi silahla gelerek kasadaki paraları alıp kaçtı.

*Maltepe Esenkent'te maskeli bir kişi silahla gelerek kasadaki paraları alıp kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken polis soyguncuyu arıyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
Olay saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Penguen Sokak üzerinde bulunan bir markette gerçekleşti. Maskeli ve silahlı bir kişi, kasiyerin yanına gelerek kasadaki paraları istedi. Kasiyer kasada bulunan yaklaşık 600 lira parayı soyguncuya verdi. Soyguncu paraları aldıktan sonra marketten hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, market çalışanlarından olayla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceledikten sonra soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Market önünde bekleyen polis araçları
-Market çalışanları
-Polisin çalışması
-Genel ve detay

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