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MALTEPE'DE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA Maltepe'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kahvehane önündekilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Maltepe'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kahvehane önündekilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, kahvehane önünde bekleyen 2 kişi ile o sırada yoldan geçen bir kadın yaralandı.
Olay, Maltepe Aydınevler Mahallesi Selçuk Bey Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddeye yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilinmeyen bir nedenle kahvehane önünde doğru silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kahvehanenin önünde bekleyen Kemal K. ve İbrahim D. ile o sırada yoldan geçen Makbule H. yaralandı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelerine kaldırıldı. Ayaklarından yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Vurulan kişinin ayakkabısı
-Genel ve detaylar

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