HABER

Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 21:13 | Son Güncelleme

MALTEPE'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kahvehane önündekilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kahvehane önündekilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, kahvehane önünde bekleyen 2 kişi ile o sırada yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Olay, Maltepe Aydınevler Mahallesi Selçuk Bey Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddeye yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilinmeyen bir nedenle kahvehane önünde doğru silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kahvehanenin önünde bekleyen Kemal K. ve İbrahim D. ile o sırada yoldan geçen Makbule H. yaralandı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelerine kaldırıldı. Ayaklarından yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındıBinlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı
GÜNCELLEME - Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstüGÜNCELLEME - Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

'Arabada yarım saat bekletildim'

'Arabada yarım saat bekletildim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

Malatya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

İstanbul'da Silivri açıklarında 3 büyüklüğünde deprem

Silivri açıklarında bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.