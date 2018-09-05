Maltepe'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir market, silahlı bir kişi tarafından soyuldu.
Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Penguen Sokağı'ndaki markete gelen yüzü maskeli ve silahlı şüpheli, çalışanları tehdit ederek kasadaki yaklaşık 600 lirayı alıp kaçtı.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisi, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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