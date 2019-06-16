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Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:38 | Son Güncelleme

MALTEPE BELEDİYESİ, Anadolu yakasının en büyük parklarından biri olan Cumhuriyet Parkı’nda, “Sokak hayvanları için el ele” isimli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE BELEDİYESİ, Anadolu yakasının en büyük parklarından biri olan Cumhuriyet Parkı’nda, “Sokak hayvanları için el ele” isimli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte köpeklerle birlikte kaşık içinde yumurtayla koşu yarışı yapılırken, Maltepe’nin en şık köpekleri de seçildi.

Maltepe Belediyesi, Farmina Pet Foods Türkiye iş birliğiyle sokak hayvanları için bir şenlik düzenledi. Şenliğe Belediye Başkan Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Maltepeli kişi katıldı.

EN ŞIK KÖPEK YARIŞMASI YAPILDI

Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilen ve festival havasında geçen etkinlik katılımcılardan tam not aldı. Farmina Pet Foods Türkiye’nin 500 kilogram mama bağışında bulunduğu etkinlikte köpekler için birçok aktivite düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte kaşık içinde yumurtayla koşu yarışı ve stil yarışması yapıldı. Ardından Maltepe’nin en şık köpekleri seçildi. İlk üçe giren köpeklerin sahiplerine ise, ücretsiz mama verildi.

“SOKAK HAYVANLARI, BİZLERİN CAN DOSTLARIDIR”

Havaların ısınmasıyla birlikte zorluk çeken sokaktaki canların ihtiyaçlarına dikkat çekildiği şenlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, “Sokak hayvanları, bizlerin can dostlarıdır. Sadece bir gün değil, her gün onların yanında olmalıyız. Bu anlamda burada yapılan etkinliği önemsiyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildiMaltepe'de sokak hayvanları için el ele verildiMaltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi

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