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Maltepe’de sokak ortasında kadına saldırdığı iddia edilen şüpheliye dava

25.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de alışverişten dönen kadına sokak ortasında saldırarak yere düşürdüğü ve yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli hakkında, “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe’de alışverişten dönen kadına sokak ortasında saldırarak yere düşürdüğü ve yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli hakkında, “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde, iş yerinde çalıştığı sırada aracın altına kaynak yaparken oksijen kaynağının patladığını, can havliyle dışarı kaçarken ‘dükkanın önünden kimse geçmesin, patlama olacak’ diye bağırdığını ve bir anda şuurunu kaybedip sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştığını söylediği belirtildi.
Maltepe’de 26 Kasım 2020 tarihinde alışverişten dönen Hatice Türkoğlu’nu(48) sokağa ortasında iterek yere düşüren ve yaralanmasına neden olan Aydın Baysal(44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın Baysal’ın müşteki Hatice Türkoğlu’nu doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı anlatıldı.

‘Şuurumu kaybettim”
Şüpheli Aydın Baysal’ın ifadesinde, iş yerinde çalıştığı sırada aracın altına kaynak yaparken oksijen kaynağı patlama yapınca oksijen tüplerini kapattığını, can havliyle dışarı kaçarken ‘dükkanın önünden kimse geçmesin, patlama olacak’ diye bağırdığını ve bir anda şuurunu kaybedip sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştığını, patlama tehlikesi olduğundan dolayı Hatice Türkoğlu’na engel olmak için ne yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin, müştekinin canına bir şey olmasın diye hamlede bulunduğunu belirttiği kaydedildi. Tanık olarak beyanı alınan A.G.’nin ise şüphelinin beyanlarının doğruladığı, Hatice Türkoğlu’nun şüpheliden şikayetçi olduğu aktarıldı.

1 yıla kadar hapis istemi
İddianamede şüpheli Aydın Baysal’ın “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Olayın Geçmişi
Maltepe 26 Kasım 2020 tarihinde marketten alışveriş yaptıktan sonra evine doğru giden Hatice Türkoğlu’na saldıran Aydın Baysal, kadını savurarak yere doğru fırlatmıştı. Aldığı darbeler sonucu yüzünde morluklar oluşan ve diz kapağı çatlayan talihsiz kadın darp raporu alarak Baysal hakkında şikayetçi olmuştu.
Öte yandan, olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde, Baysal’ın cadde üzerinde sağa sola doğru koşması, ellerinde poşetlerle yolun karşısına geçen Hatice Türkoğlu’nu bir anda itmesi, kadının yere düşmesi, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.

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