MALTEPE'DE SOKAKLARI YİNE ÇÖP İÇİNDE

- Temizlik işçilerinin eylemi 4'üncü gününde...

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- MALTAPE'de temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle yine çöpler toplanmadı, sokaklardaki çöp yığınları dikkat çekti.

Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 4. gününde Maltepe’de bulunan bazı mahallelerde de çöpler birikmeye başladı. 480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

"1990'LARA GERİ DÖNDÜK"

Eylemin 4. gününde bu sabah Maltepe’nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler. Mahalle sakini Gökhan Atasoy "Şu an belediyedeki taşeron firma ile işçiler arasında bir sıkıntı varmış. Bazı işçiler haksız yere işten çıkartılmış. Diğer çalışanlar arkadaşlarına destek olmak için işi bırakmışlar. Grev yapıyorlar 4 gündür. 1990'lara geri döndük" şeklinde konuştu.

Öte yandan işçiler bugün Maltepe Belediye binasının önüne yürüyüş yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahallelerdeki çöplerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-İşçilerin belediye önüne yürümesi (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

-Slogan atmaları

-Slınan güvenlik önlemleri

-Çevik kuvvet ekipleri

