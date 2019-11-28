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Maltepe'de sokaktaki kediyi köpeklere öldürten çocuklara para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Maltepe'de sokaktaki kediyi köpeklere öldürten çocuklara para cezası

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de sokaktaki kediyi köpeklerine öldürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuktan 2'sine beşer yüz lira adli para cezası verildi.

Sosyal medya üzerinden olaya ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polislerince gözaltına alınan 18 yaşından küçük S.D, M.A. ve S.U. adliyeye sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan S.D, M.A. ve S.U, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelilerden S.D. ve M.A'ya "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan beşer yüz lira adli para cezası verdi.

Şüphelilerden S.D'nin savcılık ifadesinde, arkadaşlarıyla buldukları pitbull cinsi 2 köpeği gezdirirken ellerinden kaçarak kediye saldırdığını, ağaca çıkan kediyi kurtarmak için köpeğin tasmasıyla ağaca vurduğunu, kedinin ters tarafa atlaması üzerine köpeklerin kediyi yakalayarak parçaladığını söylediği öğrenildi. S.D'nin olay sırasında arkadaşı M.A'nın video çekimi yaptığını, kendisinin de niye çekim yaptığını sorması üzerine "Sosyal medyaya atıp ünlü olmak istiyorum." şeklinde yanıt verdiğini söylediği belirtildi.

Şüpheli M.A'nın ise ifadesinde, köpeklerin kaçtıktan sonra ağaca doğru zıpladığını gördüğünü, bunun üzerine video çekimi yaptığını, bu sırada köpeklerin kediyi parçaladığını, kendisinin bağırarak kurtarmaya çalıştığını ve suçsuz olduğunu öne sürdüğü kaydedildi.

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kedi köpek maltepe

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