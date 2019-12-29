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  4. Maltepe'de sulu kar etkili oluyor

Maltepe'de sulu kar etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 01:03 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.

"İNŞALLAH YENİ YILA KARLA GİRECEĞİZ"
Eyüp Berk, "Akşam saat 19.00 gibi karı bekledik. Yağan karın tadını çıkmaya çalışıyoruz. Hatta bekliyoruz buraya daha yoğun bir şekilde kar yağmasını burası tepe olduğu için arkamız da bile ormanımız var oyun oynamak için arkadaşlarımı çağırdım onu bekliyorum. Allah'ın izniyle bu yeni yıla karla gireceğiz. Herkesin dışarıya çıkması ve karın tadını çıkarsın" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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