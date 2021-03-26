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Maltepe’de televizyon hırsızları yakalandı

26.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de yapılan çalışmalarda bir evden televizyon çalan hırsızlar yakalanarak, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Maltepe’de yapılan çalışmalarda bir evden televizyon çalan hırsızlar yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bir evde meydana gelen televizyon hırsızlık olayı ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde televizyon hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K.(40), M.S.(33) ve A.A.(46) isimli şüpheli şahıslar, geçtiğimiz gün Esenkent Mahallesinde bulunan (3) ayrı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Televizyon hırsızlığıyla ilgili yakalanan şahıslar, “Evden Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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