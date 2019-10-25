Maltepe’de temizlik işçileri iş bıraktı

"Bugüne kadar hak hukuk adalet diyenler, 10 ay boyunca hukuksuz şekilde uygulanmayan iş sözleşmemizin uygulanması için çalışan arkadaşlarımızı işiyle, aşıyla, emeğiyle tehdit etti. O günden bugüne kadar 23 arkadaşımız işten çıkarıldı. Çıkarılan arkadaşlarımız dava açtılar. Oturma eylemimiz 18 gündür sürüyor, bugün de iki arkadaşımızın iş akdi feshedildiği için iş bırakıyoruz. Burada Maltepe halkını cezalandırmak için bunu yapmıyoruz. Arkadaşlarımız iş bıraktı, burada hukuksuz bir uygulama var, on aydır uygulanmayan bir toplu iş sözleşmemiz var. O yüzden de burada bugün iş bıraktık. Bu uygulamadan vazgeçtiklerinde de bizim arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek."

Arkadaşlarının yaz sıcağında, kış soğuğunda Maltepe halkının çöpünü topladığına işaret eden Dolgun, "Biz haklarımız verilip, atılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Maltepe halkının da buna katkı sunacağına inanıyorum. Burada bir hak gasbı vardır, işten atılan arkadaşlarımız yüz kızartıcı bir suç işlememiştir. Arkadaşlarımız imzalanan toplu iş sözleşmesinin uygulanması için mücadele etmiştir. O mücadelenin sonucunda da işten atılmışlardır." ifadelerini kullandı.

