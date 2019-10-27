MALTEPE'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN EYLEMİ... SOKAKLAR ÇÖP İÇİNDE

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 3. gününde Maltepe’de bulunan bazı mahallelerde çöpler birikmeye başladı.

480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Eylemin 3. gününde bu sabah Maltepe’nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Zümrütevler Mahallesi’nde oturan bir mahalle sakini, "Bu çöpleri dünden beri almıyorlar. Ne yer temizleyen var, ne çöp arabası geldi çöpleri aldı. Bütün mahalle böyle sadece burası değil. Hepimiz şikayetçiyiz. Kimilerine sorduk,'grevde' dediler 'onun için gelmiyorlar' dediler. Akşamleyin gelmişler 3 konteyner almışlar, gerisini bırakmışlar.ö dedi. Bir başka mahalle sakini ise “Çöpler dünden itibaren alınmıyor. Mahalle süpürülmüyor kaç gündür. Haklarını alamadıklarından dolayı böyle bir eylem yapmışlar. Ama bilmiyorum ne kadar sürecek. Koku oluyor, çöp konteynerleri yıkanmıyor.ö şeklinde konuştu.