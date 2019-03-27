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Maltepe'de TIR parkında top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA  - MALTEPE'de TIR parkında kazı çalışması yapan işçiler top mermisi buldu.

Maltepe'de TIR parkında top mermisi bulundu

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - MALTEPE'de TIR parkında kazı çalışması yapan işçiler top mermisi buldu.
Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa yolunda bulunan TIR parkında patlayan su borusunu tamir eden işçiler top mermisi buldu. TIR parkı yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı. TIR parkına bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri istedi. Bomba imha ekipleri yapılan incelemenin ardından eski top mermisi emniyet müdürlüğüne götürüldü. TIR parkının sahibi Selçuk Köroğlu, "Su tesisatı çalışması yaparken kepçeyle büyük bir top mermisi bulundu. Bir kaç tane daha olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'de TIR parkında top mermisi bulunduMaltepe'de TIR parkında top mermisi bulundu

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