Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Başıbüyük Yolu üzerinde Davut C. idaresindeki 34 YB 1083 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasının direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı.
Sürücü Davut C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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