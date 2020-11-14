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  4. Maltepe’de üç katlı binada çıkan yangında can pazarı: 15 kişi kurtarıldı

Maltepe’de üç katlı binada çıkan yangında can pazarı: 15 kişi kurtarıldı

14.11.2020 01:55 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de gece saatlerinde üç katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce patlama sonra yangın meydana geldi.

Maltepe’de gece saatlerinde üç katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce patlama sonra yangın meydana geldi. Yoğun dumanın sardığı apartmanda mahsur kalan on beş kişiyi itfaiye ekipleri tahliye ederken kurtarılan üç yaşlı vatandaş acil sağlık ekipleriyle birlikte tedbir amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Elektrik saatinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çok sayıda itfaiye ekibi uzun süre duman tahliyesi gerçekleştirdi.
Dairesinde mahsur kalan komşusunu telefonla konuşarak sakinleştirdi
Yürekleri ağza getiren yangın Maltepe ilçesinde yer alan Altıntepe Mahallesi, Üçkardeşler Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı binanın girişinde bulunan elektrik saati gece 01.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangına büyük çoğunluğu uykuda yakalanan apartman sakinleri büyük korku yaşarken yoğun dumanın sardığı apartmanda bulunan ve sağlık sorunları olan üç yaşlı vatandaş başta olmak üzere mahsur kalan on beş kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye merdiveniyle bir taraftan vatandaşlar tahliye edilirken bir taraftan da yanan elektrik saatine ekipler müdahale etti. Binanın üst katında bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşı sakinleştirme görevi ise komşusuna düştü. Cep telefonuyla iletişime geçen komşusu dışarıdan yangının durumunu soran balkondaki vatandaşa, "Yangın söndürüldü, yangın yok zaten sadece duman var sakin ol hepinizi kurtaracaklar şimdi" dedi. Kısa sürede tahliye edilen on beş kişiden on ikisine ambulanslarda oksijen desteği verilirken üç yaşlı vatandaş tedbir amaçlı çevre hastanelere götürüldü.
Yangını ilk gören vatandaşlardan olan Hüseyin Altunkaya, "Patlamalar oldu sonra duman oluştu, itfaiye geldi içeride yaşlıları hastaları tahliye etti. Şu anlık bir sıkıntı yok, beş altı kere büyük patlamalar oldu. Sadece kabloların yanmasından dolayı apartman içerisinde duman oluştu. Yaralanan yok sadece dumandan etkilenen ninelerimiz, dedelerimiz var" derken bir diğer apartman sakini Damla Bozkurt, "İçerideydik, bir anda binanın trafosundan patlama yaşandı. Çıkabilenler içeriden çıktı diğerleri içeride kaldı. Bu ilk değil, ikinci kez oluyor. Kimse bir şey yapmıyor, yaptırdık diyorlar bitiyor. İnsanların canı paradan daha önemli olmalı, eski çok eski ikinci patlama bu. Burada kaç kişi oturuyor, kimsenin hiç umurunda değil" diyerek bina yönetimine tepki gösterdi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini alırken öte yandan itfaiye ekibiyle birlikte yangının çıktığı nokta olan elektrik saatinde kabloların neden tutuştuğunun ortaya çıkması için soruşturma başlattı.

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