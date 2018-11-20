Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de düzenlenen operasyonda bir kişi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da, R.Ö (26) yönetimindeki aracı, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde durdurmak istedi.

İhtara uymayarak araçla Gülsuyu Köprüsü istikametine kaçmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Araç, Orhangazi Caddesi ile Tansel Caddesi'nin kesiştiği bölgede, duvara çarparak durabildi.

Sürücü R.Ö, gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, 8 parça taş, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca ile 2 adet şarjör ele geçirildi. İncelemede, şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu da tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

