HABER

Maltepe'de yanan plastik fabrikasının havadan görüntüleri

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

MALTEPE Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.  Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul (DHA) - MALTEPE Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Sabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandıSabah ayırttığı altınları akşam çalan şüpheli yakalandı
Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)Çanakkale'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

Osmaniye'de dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı! Kan donduran olay

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

Silivri'de şaşırtan görüntü! Deniz suyu 25 metre çekildi

İstanbul'da çok konuşulacak fotoğraf! Görgü tanığı: Deprem...

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.