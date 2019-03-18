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Maltepe'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 07:07 | Son Güncelleme

Maltepe'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk, 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle aşağı indirildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk, 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fındıklı Mahallesi Fırat Sokağı'ndaki 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken binada mahsur kalan 4'ü çocuk, 12 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla aşağı indirildi.

Dumandan etkilenen 3 vatandaş sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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