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Maltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 07:36 | Son Güncelleme

MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1.

Maltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Binadan çıkamayan 4'ü çocuk 12 kişi ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Tahliye edilen çocuklar ve bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.
(FOTOĞRAFLI)

Maltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardıMaltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardıMaltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardıMaltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

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