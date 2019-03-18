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Maltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Binadan çıkamayan 4'ü çocuk 12 kişi ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Tahliye edilen çocuklar ve bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.

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