MALTEPE'DE YANGIN: 4'Ü ÇOCUK 12 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI ek görüntülerle(2) 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Binadan çıkamayan 4'ü çocuk 12 kişi ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Tahliye edilen çocuklar ve bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.

Görüntü dökümü.

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-Yanan daire

-İtfaiyenin müdahalesi

-Panik anları

-Bir vatandaşın kalbini tutması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kurtarma çalışmaları (EK)

-İtfaiye merdiveniyle indirilenler(EK)

-Genel ve detaylar

