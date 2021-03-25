Maltepe’de yaşadıkları konteynerin yandığını gören işçiler su bidonları ile söndürmeye çalıştı

Maltepe’de bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kalmış olduğu konteyner kısmında yangın çıktı. Alevlerin sardığı konteynırı gören işçiler kendilerini dışarı zor attı. Çaresiz kalan işçiler itfaiye gelene kadar su bidonları ile yangını söndürmeye çalıştı. İşçilerin kaçış anı cep telefonu kameralarına anbean böyle yansıdı.

Olay saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmazı sokakta bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depo içerisinde bulunan işçilerin kalmış olduğu konteynerde iddiaya göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın birden büyüyerek tüm konteynırı sardı. O esnada içeride bulunan işçiler kendilerini dışarı zor atarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar çaresiz kalan işçiler yanan konteynırı su bidonları ile söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede ederek kontrol altına aldı.

Arkadaşlarımız içerdeydi

Yangın esnasında arkadaşlarının içerde olduğunu ve çok korktuğunu söyleyen Şahin Ünal,” Soba yakmışlardı sanırım, soba düşünce buralar hep yandı. Arkadaşlarımızda içerdeydi çok korkuttuk” diye konuştu.

Öte yandan cep telefonu kamerasına konteynerde kalan işçilerin kaçış anı anbean böyle yansıdı.

