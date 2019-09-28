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MALTEPE'DE YERDE YATAN ADAMI EZEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Maltepe'de alkollü sürücü yerde yatan bir kişiyi ezdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de alkollü sürücü yerde yatan bir kişiyi ezdi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Perşembe saat 21.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Metin Ağaca, sokak üzerindeki kaldırımda yatarken bu sırada alkollü olduğu öğrenilen Necati T. yönetimindeki cip sokağa girdi. Dönüş yapan aracın sürücüsü kaldırımda yatan Ağaca'yı ezdi. Yolda ilerlemeye çalışan araç sürücüsünü sokaktaki vatandaşlar uyardı. Aracın altından çıkartılamayan Metin Ağaca için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kompresör ile kaldırarak aracın altında kalan yaralıyı çıkardı. Ağaca, olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Ağaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü Necati T. ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Necati T.'nin 60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakan Necati T.'ye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların sokakta yatan Metin Ağaca'ya bir şeyler verdiği, bir süre sonra cipin sokağa dönüş yaptığı, Ağaca altındayken aracın ilerlemeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında vatandaşların araç sürücüsüne bağırarak uyardığı, itfaiye ekiplerinin Ağaca'yı kurtarma çalışmalarından sonra yaralının sedyeyle ambulansa taşındığı yer alıyor.

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