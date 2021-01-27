Maltepe’de yıkımı devam eden bina göçtü: Mahalleli sokağa döküldü

Maltepe’de çatlaklar oluşan ve tehlike arz eden binalar yıkılmaya başlandı. Yıkımına başlanan bir bina gün sonu nedeniyle yarım bırakıldı. Şiddetli lodos nedeniyle yarım kalan bina göçtü. Mahalleli sokağa dökülürken, komşu binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi’nde Nermin Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Dışında çatlar oluşan ve tehlike arz eden binalara yıkım kararı geldi. Ekipler tarafından yıkımına başlanan bir bina günün sona ermesiyle yarım bırakıldı. İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle yıkımı yarım bırakılan binada çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekipleri göçük olan alanda çalışma başlattı. Acil servis ekipleri ise tedbir amaçlı bekletildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken ekipler tarafından çöken binaya komşu olan binaları tedbir amaçlı boşalttı. Vatandaşlar evlerine giremeyerek mağdur oldu.