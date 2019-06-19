HABER

Maltepe'de zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 06:44 | Son Güncelleme

8 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Adana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndüAdana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndü
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde depremErzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
D100 Karayolunda Kaza dört yaralı Küçükyalı maltepe zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndü

Adana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndü

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den AB ve Doğu Akdeniz tepkisi!

Türkiye'den AB ve Doğu Akdeniz tepkisi!

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı

Kastamonu'da dev operasyon! Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

TCDD duyurdu! O demiryolu hattı kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.