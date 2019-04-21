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MALTEPE'DEKİ MİTİNG İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’de yapacağı “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıçö mitingine katılımlar başladı.

Gökhan ÇELİK-Cemal YURTTAŞ- Onur MERİÇ/ İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’de yapacağı “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıçö mitingine katılımlar başladı.
Maltepe’deki mitingi alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren kapatıldı, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanına girmek isteyen vatandaşlar 3 farklı arama noktası ve son olarak X-Ray’den geçerek miting alanına alınıyor.

Görüntü dökümü
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-Trafiğe kapalı yol
-Vatandaşların alana girişi
-Polisin güvenlik önlemleri
-Sağlık ekiplerinin beklemesi
-Miting alanından genel ve detay görüntüler

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Maltepe'deki miting için toplanmalar başladıMaltepe'deki miting için toplanmalar başladı
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