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MALTEPE'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA Maltepe'de bir pizzacıda kurye olarak çalışan Cevat Türkoğlu'nun iş yerinde kullandığı motosikleti evinin garajından çalındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA
Maltepe'de bir pizzacıda kurye olarak çalışan Cevat Türkoğlu'nun iş yerinde kullandığı motosikleti evinin garajından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki hırsızın motosikleti çalma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bir pizza restoranında kurye çalışan olarak çalışan Cevat Türkoğlu mesaisinin bitmesinin ardından motosikletini evinin kapalı garajına park etti. Ertesi sabah işine gitmek evinin önüne çıktığı sırada motosikletinin yerinde olmadığını gören Türkoğlu binanın güvenlik kamera kayıtlarına baktığında motosikletinin iki hırsız tarafından çalındığını gördü. Türkoğlu polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.

MOTOSİKLET HIRSIZLAR KASK TAKARAK YÜZLERİNİ GİZLEDİ
Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletle gelen kasklı iki kişi önce çevrede keşif yapıyor. Hırsızlardan biri park halinde bulunan motosiklete doğru ilerliyor. Diğer hırsız da park halindeki tekerleklerinden kilitli motosikleti iki dakika içerisinde dışarıya çıkarıyor. Dışarıda motosikleti çalıştırmaya çalışan hırsızların soğuk kanlı hareketleri dikkat çekiyor. O sırada sokaktan geçen taksiye bile aldırış etmedikleri de görülüyor. Kilidini kırdıkları motosikleti kısa sürede çalıştıran hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

MAHALLEDE YÜZE YAKIN HIRSIZLIK OLAYI VAR
Olay anlatan Cevat T., "Bir pizza şirketinde çalışıyorum. Gece 03.30 sıralarında işten çıkıp evime geldim. Motosikletimi garajıma park ettim. Sabah kalktığımda motosiklet yerinde yok. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimde hırsızlar kasklı bir şekilde geliyorlar. Motosikletimi kısa sürede alıp gidiyorlar. Elimdeki güvenlik kamera kayıtlarıyla karakola giderek ifademi verdim. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim ama şu ana kadar bir bilgi vermediler. Bunların bir an önce durdurulması gerekiyor. Mahallede yüze yakın hırsızlık olayı var. Herkes burada mağdur" dedi.

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Motosikletle gelen iki kişi
-Kapalı garajına giren hırsızlar
-Motosikleti içeriden çıkarması
-Motosikleti çalıştırmaya çalışmaları
-Hırsızlık sırasında sokaktan geçen taksi
-Hızla olay yerinden kaçmaları
-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)
-Binadan detay
-Kapalı garajdan detay
-Sokaktan detaylar
-Motosikleti çalınan Cevat T. İle röp
-Genel ve detaylar

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