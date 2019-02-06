Maltepe'deki motosiklet hırsızlığı kamerada 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir pizzacıda kurye olarak çalışan Cevat Türkoğlu'nun iş yerinde kullandığı motosikleti evinin garajından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki hırsızın motosikleti çalma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bir pizza restoranında kurye çalışan olarak çalışan Cevat Türkoğlu mesaisinin bitmesinin ardından motosikletini evinin kapalı garajına park etti. Ertesi sabah işine gitmek evinin önüne çıktığı sırada motosikletinin yerinde olmadığını gören Türkoğlu binanın güvenlik kamera kayıtlarına baktığında motosikletinin iki hırsız tarafından çalındığını gördü. Türkoğlu polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.

MOTOSİKLET HIRSIZLAR KASK TAKARAK YÜZLERİNİ GİZLEDİ

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletle gelen kasklı iki kişi önce çevrede keşif yapıyor. Hırsızlardan biri park halinde bulunan motosiklete doğru ilerliyor. Diğer hırsız da park halindeki tekerleklerinden kilitli motosikleti iki dakika içerisinde dışarıya çıkarıyor. Dışarıda motosikleti çalıştırmaya çalışan hırsızların soğuk kanlı hareketleri dikkat çekiyor. O sırada sokaktan geçen taksiye bile aldırış etmedikleri de görülüyor. Kilidini kırdıkları motosikleti kısa sürede çalıştıran hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı.