Maltepe'deki müteahhit cinayetinin zanlıları tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de ormanlık alanda cesedi bulunan Zeki Çakal'ı öldürdükleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 100 bin liralık borç yüzünden cinayeti işledikleri, cesedi otomobilin bagajında Kocaeli'ne kadar götürdükleri, gömecek bir yer bulamayınca da Maltepe'de boş bir alana attıkları öğrenildi. İki şüpheli tutuklandı. Gülsuyu Mahallesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde 2 Ocak 2019 tarihinde tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkeğin cesedi bulunmuştu. Başında ve vücudunda kurşun yaraları bulunan cesedin eskiden müteahhitlik yapan 61 yaşındaki Zeki Çakal'a ait olduğu tespit edilmişti. ŞÜPHELİLER KAMERALARA YAKALANDI Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Zeki Çakal'ın son olarak Önder K.(49) ve Ercüment A.(42) ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden dedektifler üçlünün bir otomobille birlikte görüldüğünü, gecenin ilerliyen saatlerinde ise iki şüphelinin bir yolda yürürken görüldüğünü tespit etti. Bu gelişme üzerine ikili gözaltına alındı. CESEDİ OTOMOBİLİN BAGAJINDA DOLAŞTIRMIŞLAR Polis soruşturması sonucunda 100 bin lira alacaklı oldukları Zeki Çakal'la buluşan iki şüphelinin araçta çıkan tartışma sonucu Zeki Çakal'ı öldürdükleri tespit edildi. Cinayeti işleyenin arka koltukta oturan Ercüment A. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi otomobilin bagajına koyarak gömecek bir yer aramak için yola çıktıkları ve Kocaeli'ne kadar gittikleri öğrenildi. Ancak müsait bir yer bulamayan iki şüphelinin aynı araçla İstanbul'a geri döndükleri cesedi Maltepe'de boş bir alana attıktan sonra otomobili park ederek yaya olarak kaçtıkları belirlendi. TUTUKLANDILAR Poliste işlemleri tamamlanan Ercüment A. ile Önder K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

