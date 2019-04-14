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Maltepe'deki oy sayımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 23:57 | Son Güncelleme

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edildi - Sadece ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, ayrı ayrı toplanan Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımları oy çokluğuyla iptal etti.

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

CHP, İlçe Seçim Kurulu kararlarının yazılmasının ardından itiraz etmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları sayımların iptali

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