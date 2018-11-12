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Maltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe'de bazı adreslere operasyonlar düzenlemişti.

Maltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe'de bazı adreslere operasyonlar düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildiMaltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildiMaltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildiMaltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

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