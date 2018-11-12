Maltepe'deki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe'de bazı adreslere operasyonlar düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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