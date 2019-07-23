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Maltepeliler 5 yıllık misyon ve vizyonu belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için, katkıda bulunmak isteyen tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğü atölye çalışmaları sonucunda belirlenen misyon, vizyon ve temel değerler Strateji Geliştirme Kurulu’nun onayından geçti.

Maltepeliler 5 yıllık misyon ve vizyonu belirledi

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için, katkıda bulunmak isteyen tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğü atölye çalışmaları sonucunda belirlenen misyon, vizyon ve temel değerler Strateji Geliştirme Kurulu’nun onayından geçti.

Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen atölye çalışmaları Sürdürülebilir Kentsel Gelişim, Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik, Yaratıcı ve Yenilikçi Maltepe, Ayrımcılıkla Mücadele, Çevre Koruma ve Rekreasyon, Yönetişim, Katılım ve İş birliği ile Sağlıklı, Güvenli ve Sosyal Kent başlıkları altında ele alındı. Misyon ve vizyon cümleleri, her bir atölyeden birer misyon ve vizyon sözcüğü alınarak oluşturuldu. Atölyelerde misyon ve vizyon belirlenirken beyin fırtınası, odak kelimeleri belirleme, oylama ve seçim yöntemi uygulandı. Temel değerler 7 atölyede de uygulanan beyin fırtınası, fikir tepsisi oluşturma ve kelime bulutu yöntemiyle belirlendi.

Atölye çalışmalarının raporlaştırılmasının ardından misyon, vizyon ve temel değerlerin Strateji Geliştirme Kurulu’nun onayına sunulması için kurul başkanı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve kurul üyeleri belediye başkan yardımcıları ile ilgili müdürler toplandı. Strateji Geliştirme Kurulu, 7 atölyede ortak kararla belirlenen misyon, vizyon ve temel değerleri, tek bir harfine dokunulmadan onaylayarak, atölye paydaşlarının nezdinde halkın iradesini yüzde 100 kabul etmiş oldu.

BEŞ YILLIK MİSYON VE VİZYON BELİRLENDİ

Stratejik plan atölyelerinde belirlenen ve Strateji Geliştirme Kurulu’nun onayından geçen haliyle, Maltepe Belediyesi’nin 2020-2024 yılları için belirlediği misyonu, eğitime önem veren, sosyal, kapsayıcı, şeffaf, adil, insancıl ve çevreci bir belediye olmak, vizyonu, katılımcı ve eşitlikçi bir anlayışla, erişilebilir ve yaşanabilir mekânlara sahip, yenilenebilir, kalkınan ve tercih edilen bir kent yaratmak, temel değerleri de, çevreye, canlılara ve insan haklarına duyarlılık, açıklık, hesap verebilirlik, dürüstlük, güvenilirlik, yenilikçilik, çözüm odaklılık olarak belirlendi. Misyon, vizyon ve temel değerlerini belirleyen Maltepe Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planı çalışmalarını kurum içi anketler, sosyolojik analizler ve atölyelerin değerlendirilmesiyle birlikte uzman bir ekiple hazırlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

Maltepeliler 5 yıllık misyon ve vizyonu belirlediMaltepeliler 5 yıllık misyon ve vizyonu belirledi

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