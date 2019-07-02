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Maltepeliler gelecek 5 yıllarını kendileri planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

  MALTEPE Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için “katılımcı bir ilçe” anlayışıyla düzenlediği atölye çalışmaları, Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde başladı.

Maltepeliler gelecek 5 yıllarını kendileri planlıyor

İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için “katılımcı bir ilçe” anlayışıyla düzenlediği atölye çalışmaları, Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde başladı. Maltepeliler gelecek 5 yıllarını kendileri planlayacak.

Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde başlayan atölye çalışmalarının ilk gününde, “Sürdürebilir Kentsel Gelişim” başlığı ele alındı. Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Maltepe’nin kentsel mekan kalitesini arttırmak, ulaşım ve erişilebilirlik problemlerini en aza indirmek, yürünebilir ve bisiklet dostu bir kent yaratmak, altyapı ve rekreasyon yatırımlarının verimliliğini arttırmak, kentsel dönüşüm, tasarım, akıllı kent, imar ve şehir planlama alanında politikalar belirlemek, kentsel dayanıklılığı arttırmak ve afetlere hazırlıklı olmak için stratejiler oluşturmak için paydaşların görüşleri alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN ULAŞIMA HER KONU MASAYA YATIRILDI

İlçedeki kurumlar başta olmak üzere mimar, mühendis gibi birçok meslek grubundan vatandaşın katıldığı toplantıda gruplar, yuvarlak masa toplantısı sonrası 4’e ayrılarak, ilçenin önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı. Yapılan tartışmalar sonrasında kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi, yeşil alan miktarının yüzde 50 oranında arttırılması, kentin tarihi ve sanatsal değerlerinin desteklenmesi, çocuklar ve gençler için her mahalleye en az 1 aktivite alanı, sorunların 24 saat içerisinde tespiti, sorunların en geç 5 iş günü içerisinde çözülmesi, 48 saat içerisinde vatandaşa geri dönülmesi, bisiklet ve yaya yollarının yüzde 50 ila 75 oranında arttırılması öne çıkan öneriler oldu.

Ayrıca 3 yıl içerisinde merkezden mahallelere ücretsiz ring seferleri, toplu taşımanın gece 01.00’a kadar hizmet vermesi, her mahallede başvuru merkezlerinin oluşturulması, belediye personel sayısının arttırılıp daha aktif hizmet verilmesi, 5 yıl içerisinde katlı otoparkların yapılması, kent rehberinin hazırlanması, mahallelerde kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve denizi insanlarla buluşturmak önerileri de paydaşlarca kabul gördü.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için oluşturulan atölye çalışmalarının; Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik, Yaratıcı ve Yenilikçi Maltepe, Ayrımcılıkla Mücadele, Çevre Koruma ve Rekreasyon, Yönetişim, Katılım ve İşbirliği, Sağlıklı, Güvenli ve Sosyal Kent başlıklarıyla devam edeceği belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

Maltepeliler gelecek 5 yıllarını kendileri planlıyorMaltepeliler gelecek 5 yıllarını kendileri planlıyorMaltepeliler gelecek 5 yıllarını kendileri planlıyor

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