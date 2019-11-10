Maltepeliler havada, karada ve denizde Atatürk'ü andı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde Küçükyalı Sahili’nde yüzlerce Maltepeli vatandaşın katılımıyla ‘Ata’ya saygı zinciri’ oluşturuldu. Maltepelilere havada Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan 3 paraşütçü ve denizde “Atatürk’ün Gözleri” tablosunu su altından çıkaran dalgıçlar da eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde saat 9’u 5 geçe ilçede hayat durdu. Çalan sirenlerin ardından ilçe meydanında düzenlenen resmi törende Atatürk anıtına çelenk konulurken, ellerine bayraklarını ve Atatürk posterlerini alan binlerce Maltepeli de, belediyenin düzenlemiş olduğu etkinlikte Küçükyalı sahilinde Ata’ya saygı zinciri oluşturdu.

16 DALGIÇ ATATÜRK İÇİN DALDI

Atatürk tişörtleri giyen ve saygı duruşunda bulunan Maltepelilere, Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde 16 dalgıç da eşlik etti. Ata’ya Saygı Dalışı etkinliğinde uzun yıllardır İstanbul’da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı. Vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.