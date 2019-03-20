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Maltepeliler,tarihi yarımadaya çıkartma yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programı ile Maltepeli vatandaşlar Çanakkale’ye çıkartma yaptı.

Maltepeliler,tarihi yarımadaya çıkartma yaptı

İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programı ile Maltepeli vatandaşlar Çanakkale’ye çıkartma yaptı. Etkinlikte konuşan Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç,“Bu gök kubbenin, altında hala al bayrağımız dalgalanıyorsa, hala ezanlarımız okunuyorsa, orada yatan kahramanlarımızın sayesindedir” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale gezileri başladı. Belediye görevlilerinin eşlik ettiği ve Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan gezi programında, tarihi Gelibolu Yarımadası gezilerek, Kilitbayır’a ulaşıldı. Deneyimli rehberlerin etkili anlatımları ile o yılları zihinlerinde yaşayan Maltepeliler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Gezi esnasında rehberler tarafından, savaş cepheleri ve zaferin yaşandığı yerler hakkında bilgiler verildi. Namazgâh, Hamidiye Tabyası, Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın, 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasını anlatan Kilit Bahir köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, 1915 Hastane Sergisi, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dualar edildi. 2’inci Kolordu Komutanlığı Gelibolu Bando Takımı’nın, Anıtlar Abidesi önünde verdiği konseri izleyip, marşlara eşlik eden Maltepeliler, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının, F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı, tek kişilik hava akrobasisi olan Solo Türk’ün nefesleri kesen gösterisini de izlediler.

“ÇANAKKALE’NİN HER METREKARESİNDE BİR ŞEHİDİMİZİN ANISI VAR”

Sık sık duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatandaşlar belediyenin bu hizmetinden duyduklarını mutluluğu anlattı. Vatandaşlar, “Bu bizim tarihimiz. Burayı her Türk yurttaşının mutlaka gezip görmesi gerekiyor. Başta Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere, belediyeye bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Maltepe Belediye Başkan Kılıç da, “Bu yıl, Çanakkale Zaferimizin 104’üncü yıldönümü. Bundan tam 104 yıl önce orada düşman kuvvetleriyle Mehmetçikler aylar süren çatışmaların içerisine girdiler. Bu, dünya savaş tarihinde ender görülen bir durum. İnanın ki her bastığınız adımda, her metrekaresinde bir şehidimizin anısı var. Sizlerin buraları görmesini istiyorum. Bu gök kubbenin, altında hala al bayrağımız dalgalanıyorsa, hala ezanlarımız okunuyorsa, orada yatan kahramanlarımızın sayesindedir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Maltepeliler,tarihi yarımadaya çıkartma yaptıMaltepeliler,tarihi yarımadaya çıkartma yaptı

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