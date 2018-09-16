Maltepe’nin kırk yıllık sorunu çözüldü

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE’DE uzun süredir çözüm bekleyen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinin imar planları mahalle halkının lehine sonuçlandı. 1/1000’lik planların da onaylanmasının ardından son aşamaya gelinen süreçte Belediye, mahalle halkına tapularını dağıtmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi’nin, 1/5000’lik planların onaylanmasının hemen ardından hızlı bir şekilde hazırlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği 1/1000 ölçekli planlar, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı. Belediyenin yaklaşık 4,5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Bu kapsamda askıya çıkarılan planlar için bir aylık itiraz süresi bulunuyor. Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine dağıtmaya başlayacak.

“MAHALLELERİMİZİN KIRK YILLIK SORUNUNU HALKIMIZLA BERABER ÇÖZDÜK”

Konuya ilişkin konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,” 3 mahallemizin yani Gülensu, Gülsuyu ve Başıbüyük mahallelerimizin kırk yıllık sorununu halkımızla beraber çözdük. Bu Türkiye’de bir ilktir. Biz önce mahallemizde bir danışma merkezi açarak, hemşehrilerimizin kentsel dönüşümle ilgili hangi değişikliklerin öngörüldüğünü kendilerine anlatarak üçüncü şahısları devredışı bıraktık. Her mahalleye gittiğimizde mahalle sakinleriyle yaptığımız toplantılarda onlara sakın yerinizi yurdunuzu, evlerinizi, arsalarınızı satmayın dedik. Biz dayatan değil, danışan bir belediyecilik anlayışıyla halkımızın çıkarları doğrultusunda yani insanları zorla yıllarca yaşadıkları sokaklardan süren değil, tam tersine yerinde bir dönüşüm olarak çağdaş, çevreci ve sosyal demokrat bir anlayışla kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Nasıl bir kentsel dönüşüm istediklerini onlara sorarak danışarak hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

