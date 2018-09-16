HABER

Maltepe’nin kırk yıllık sorunu çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

MALTEPE’DE uzun süredir çözüm bekleyen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinin imar planları mahalle halkının lehine sonuçlandı.

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE’DE uzun süredir çözüm bekleyen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinin imar planları mahalle halkının lehine sonuçlandı. 1/1000’lik planların da onaylanmasının ardından son aşamaya gelinen süreçte Belediye, mahalle halkına tapularını dağıtmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi’nin, 1/5000’lik planların onaylanmasının hemen ardından hızlı bir şekilde hazırlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği 1/1000 ölçekli planlar, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı. Belediyenin yaklaşık 4,5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Bu kapsamda askıya çıkarılan planlar için bir aylık itiraz süresi bulunuyor. Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine dağıtmaya başlayacak.

“MAHALLELERİMİZİN KIRK YILLIK SORUNUNU HALKIMIZLA BERABER ÇÖZDÜK”

Konuya ilişkin konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,” 3 mahallemizin yani Gülensu, Gülsuyu ve Başıbüyük mahallelerimizin kırk yıllık sorununu halkımızla beraber çözdük. Bu Türkiye’de bir ilktir. Biz önce mahallemizde bir danışma merkezi açarak, hemşehrilerimizin kentsel dönüşümle ilgili hangi değişikliklerin öngörüldüğünü kendilerine anlatarak üçüncü şahısları devredışı bıraktık. Her mahalleye gittiğimizde mahalle sakinleriyle yaptığımız toplantılarda onlara sakın yerinizi yurdunuzu, evlerinizi, arsalarınızı satmayın dedik. Biz dayatan değil, danışan bir belediyecilik anlayışıyla halkımızın çıkarları doğrultusunda yani insanları zorla yıllarca yaşadıkları sokaklardan süren değil, tam tersine yerinde bir dönüşüm olarak çağdaş, çevreci ve sosyal demokrat bir anlayışla kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Nasıl bir kentsel dönüşüm istediklerini onlara sorarak danışarak hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Avustralya'da Lale FestivaliAvustralya'da Lale Festivali
Maltepe’nin kırk yıllık sorunu çözüldüMaltepe’nin kırk yıllık sorunu çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.