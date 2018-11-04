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Maltepe’nin tarihi kitap oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

“Toplumsal Hafızada Zamanda ve Mekânda: Maltepe” sergisinin açılışı ve hazırlanan kitabın tanıtımı, Prof.

Maltepe’nin tarihi kitap oldu

İSTANBUL,(DHA)- “Toplumsal Hafızada Zamanda ve Mekânda: Maltepe” sergisinin açılışı ve hazırlanan kitabın tanıtımı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İki yıla yakın bir süre boyunca, 10 kişilik bir araştırma ekibinin kolektif çalışmasıyla yürütülen Maltepe Toplumsal Tarih projesinin, görsel malzemelerinin, bulgularının, sözlü tarih anlatılarının, özgün tarihsel belgelerinin bir nevi kolajı ve görsel ifadesi olan kitap için düzenlenen sergide, Maltepe’nin ve bir yanıyla İstanbul’un toplumsal ve mekânsal tarihinde bir gezinti yapıldı. Açılışını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yapacağı sergi sonrası, “Sözlü Tarih Anlatılarıyla Maltepe’yi Okumak” adıyla düzenlenen panelde, Maltepe toplumsal tarih projesinin bulguları masaya yatırıldı. Maltepe’nin yerel kimliği ve özgün yönlerinin yanı sıra, Türkiye’nin sosyal, politik ve mekânsal dönüşüm süreçlerinin yereldeki etkileri de irdelendi.
Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Prof. Dr. Şükrü Aslan, Prof. Dr. Besime Şen, Dr. Hatice Kurşuncu, Dr. Suna Yılmaz, Sevinç Doğan ve Zozan Üçdağ katıldı.
“O ZAMANLAR ŞU ANDA BULUNAN CAMİ KİLİSEYDİ”
Kitapta Maltepe’deki anılarından bahseden Erdal Karatepe,” Maltepe’de bizler çocukken minibüs yolunun üstü yoktu. Biz oraya kuş vurmaya çıkardık” ifadelerini kullanırken bir vatandaş ise” Eskiden Maltepe’de sahile giderken tren yolunun aşağı tarafına doğru gittiğinde orada şu anda bulunan cami kiliseydi” şeklinde konuştu.
Kitap anlatıcılarından 93 yaşındaki Ekrem Mörü ise, “1977’de muhtar oldum. Muhtar olduğum zaman karayollarında yalnız ‘Birinci Karayolları Bölge Müdürlüğü’ vardı. Onun dışında resmi hiçbir kurum yoktu. Gecekondusu da yoktu. Maltepe’de benim mahallemin sahili çok güzeldir. İncecik kumları, pilajı vardır. İdeal Tepe Mahallesi yakındı. Oranın güzellikleri vardır. 20 yaşındaydım, 73 senelik kıravatım. Mendili de var. “
“MALTEPE’NİN GEÇMİŞİNDE NELERİN YAŞANDIĞINI SUNMA FIRSATIMIZ OLDU”
Başkan Kılıç da,” Görüyoruz ki doğru bir iş yapmışız. Özellikle de genç kuşaklara Maltepe’nin geçmişinde nelerin yaşandığını, kimlerin yaşadığını, hangi kültür ve inançların yaşadığını sunma fırsatımız oldu “

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

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