Maltepe’ye 135 bin metrekarelik 'Yaşam Vadisi'

ÇOCUK KÖYÜ VE GÖZLEM KULESİ

Alanda çocuk köyünün yanı sıra, alanın flora ve faunasıyla ilgili bilgi verilecek ziyaretçi tanıtım merkezi, bin 350 metre uzunluğunda orman içerisinde yürüyüş parkuru, özel tasarlanmış piknik üniteleri, çeşmeleri, büfe ve tuvaletleriyle piknik alanları ve halı saha, basketbol sahası, soyunma odaları ve tuvaletlerin bulunduğu spor sahaları ve mescit de yer alacak. Bölgede yaşayan kuş türlerinin izlenebileceği, doğal malzemelerden orman dokusu ile uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış 'Gözlem Kulesi', sadece fiziksel değil zihinsel açıdan da faydalı bir strateji oyunu olan paintball alanı, öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için oluşturulmuş, her türlü olanağa sahip şekilde günübirlik ya da uzun süreli kullanıma hazır izcilik alanı da vadideki yerini alacak. Ziyaretçilerin her türlü yeme içme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için, orman dokusu ile uyumlu doğal malzemelerden yapılacak olan binaları kapsayan ve her iki tesisi de 300’er metrekare alana sahip olan 'Kır Kahvesi' ve 'Kır Lokantası' da, proje kapsamında yer alacak.