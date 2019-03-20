Maltepe’ye 135 bin metrekarelik 'Yaşam Vadisi'

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, birçok etkinliğe uygun planlanan Yaşam Vadisi’nde çocuk köyünün de kurulacağını açıkladı.

Vatandaşların doğa ile baş başa kalabileceği, şehrin günlük stresinden kurtulup çeşitli etkinliklerle rahatlayabilecekleri bir alan olarak düşünülen proje kapsamındaki “Çocuk Köyü”nde, mesire yerlerine uygun şekilde iki çocuk oyun alanı yer alacak. Bu alanın ilk kısmında çocuklar, doğa içinde doğal malzemelerden üretilmiş ve hayal güçleriyle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, bunun yanında fiziksel gelişimlerini de destekleyecek ekipmanlar ile güzel bir vakit geçirecek. Proje alanının kuzeyine konumlandırılmış, çim alan üzerine tasarlanmış, çim amfi ve ahşap etkinlik sahnesini de içeren ikinci alandaysa,çocuklara kendi yeteneklerini sergileme şansı verilecek.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepelilerin rahat nefes alabileceği projeyle, pek çok etkinliği orman içerisinde doğa ile baş başa yapma olanağına kavuşacaklarını söyledi. Kılıç’ın açıklamasına göre, 'Maltepe Yaşam Vadisi' projesi için Orman Bakanlığı’ndan 135 bin metrekarelik bir alan kiralandı.