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Malulen emekli çalışabilir mi veya iş yeri açabilir mi? Malulen emekli olan kişi sigortalı olarak çalışabilir mi?

08.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalık ya da engel gibi sebeplerden dolayı çalışmakta güçlük çekenlere erken emeklilik fırsatı tanınır. Malulen emekli olmuş olmasına rağmen çalışmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği şey bunun mümkün olup olmadığıdır. Kişi malulen emekli olmasına rağmen bazı koşullardan dolayı çalışmaya devam etmek isteyebilir. Peki, malulen emekli çalışabilir mi, çalışırsa emekli maaşı kesilir mi?

Malulen emekli çalışabilir mi veya iş yeri açabilir mi? Malulen emekli olan kişi sigortalı olarak çalışabilir mi?

Sigorta başlangıcı sonrası herhangi bir sebeple çalışma hayatına devam etmesine engel olan hastalıklara ya da engellere sahip olan kişiler, belli şartlara sahip olmaları hâlinde malulen emekli olabiliyor. Bazen de maluliyet aylığı alan kişiler farklı sebeplerden ötürü iş hayatına dönmek isteyebiliyor. Bu durumdaysa kişilerin dikkat etmesi gereken belli başlı şartlar bulunuyor. Peki malulen emekliler sigortalı olarak çalışabilir mi?

Malulen emekli çalışır mı?

Malulen emekli kişilerin emeklilik sebebi var olan malullük nedeniyle çalışma hayatına devam edememelerinin sebebi çalışmada zorluk çekmeleridir. Bu sebeple bu kişiler çalışmaya devam etmek istiyorlar ise malulen emekliliklerinin iptali ile karşı karşıya kalabilirler. Fakat bu durumun istisnaları bulunmaktadır. Belirli bazı şartlar altında malulen emeklilerin çalışması mümkün olabilir. Emekli Sandığı ile malulen emekli olmuş kişiler özel sektörde malullük aylıkları kesilmeden çalışabilirler. Ancak bu durumda her ay Sosyal Destek Primi (SGDP) ödemeleri gereklidir. Bu kişiler aynı şekilde BAĞ-KUR ile de çalışabilirler. Dolayısıyla bu şartları sağlayan bir kurum için malulen emekli çalıştırma cezası bulunmamaktadır.

Malulen emekli olan biri iş yeri açabilir mi?

Malulen emekli olan birinin, esnek çalışma saatlerine sahip olması sayesinde iş yeri açmasında bir sakınca yoktur. Fakat kişinin iş yeri açması durumunda belli bir oranda aylık SGDP ödemesi yapması gerekir.

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Malulen emekli maaşı hangi durumlarda kesilir?

Malulen emekli maaşı aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı kesintiye uğrayabilir:

  • Sigortalı işçi olarak (4A) çalışmaya başlanması hâlinde maluliyet hâli ortadan kalkmış kabul edilir ve maaşı kesilir.
  • 5510 Sayılı Kanun'un kapsamında ya da yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilir.
  • Alınan maluliyet raporunun geçerliliğini yitirmesi durumunda geçerli başka bir maluliyet raporu bulunmadığı için kesilir.

Bu sebeplerden en az birine sahip kişilerin aylıkları, çalışmaya başladıkları dönemden bir sonraki ödeme döneminde kesilir. Ancak maluliyet aylığı, çalışmaya başladığı için kesilmiş kişi işten çıkması hâlinde yeniden malulen emekliliğe yeniden başvurabilir. Bu kişinin maluliyet durumunun devamının söz konusu olduğu görülürse kişi tekrar malulen emekli olabilir.

Malulen emekli nelerden faydalanır?

Malulen emekli olmuş kişiler raporlarında ağır özürlü görünüyorlarsa ve hanelerindeki kişi başı aylık gelir belirli bir miktarın altında ise bakım aylığına başvurabilirler. Bunun dışında malulen emeklilerin faydalandığı ek ödenek benzeri olanaklar bulunmamaktadır. Konu hususunda detaylı bilgi ve destek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına danışılabilir.

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Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
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Malulen Emeklilik

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