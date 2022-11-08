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Malulen emekli nelerden faydalanır, vergi indiriminden faydalanabilir mi? Malulen emekli sosyal yardım alabilir mi?

08.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerekli şartlara sahip olduğu doğrulanan ve belgelenen kişiler, malulen emeklilik ile erkenden emekli olabiliyor. Bu kişiler, özellikle tekrar çalışamayacak durumda oldukları zaman ek yardım ve desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Malulen emekliler, bu yüzden nelerden faydalanabileceklerini merak ediyor. Malulen emeklilere yapılan yardım, destek ve indirimler nelerdir, malulen emekli sosyal yardım alabilir mi?

Malulen emekli nelerden faydalanır, vergi indiriminden faydalanabilir mi? Malulen emekli sosyal yardım alabilir mi?

Çalışmaya başladıktan sonra iş kazası, hastalık, engel gibi sebeplerle iş gücü düşen bireylere malulen emeklilik ile erken emeklilik fırsatı tanınıyor. Bu kişiler, kontrolleri altında olmayan sebeplerden dolayı emekli olmak zorunda kaldıkları için de onlara belli başlı yardımları alabilirler. Öncelikle, sigortalı çalışan bireylerin malulen emekli olabilmesi için belli şart ve kurallar bulunuyor. Bu şartlar kişinin mesleği, sigorta tipi ve diğer birçok etkene göre değişiklik gösteriyor. Ancak temel kabul edilen ve herkesin sahip olması gereken üç şart var:

  • Malulen emekli olacak kişinin en az 10 yıl sigortalı çalışma geçmişinin olması.
  • Malulen emekli olacak kişinin en az 1800 gün ödenmiş priminin olması.
  • Malulen emekli olacak kişinin iş gücünü, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra, iş kazası, hastalık veya engel sebebiyle en az %60 oranında kaybetmiş olması.

Bu kurallar, bazen farklı şartlar altında değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, ağır engelli olduğu raporlanan bir birey için 10 yıllık sigortalı çalışan olma zorunluluğu bulunmayabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve malulen emekli olma hakkı kazanan kişiler ise birçok farklı indirim ve haktan faydalanabiliyor.

Malulen emekli olan vergi indiriminden faydalanabilir mi?

Malulen emekli olma hakkı kazanan kişiler vergi indiriminden faydalanabiliyor. Ancak kanunlara göre bu indirimden faydalanabilmek için malulen emekli kişinin özür raporu ile yakınındaki defterdarlık ya da vergi dairesine başvuruda bulunması gerekiyor. Kanun'a göre malulen emekli olan kişi çalışma gücünün en az %49 oranında kaybetmişse gelir vergisinde engellilik indirimi uygulanabilir.

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Malulen emekli nelerden faydalanır?

Malulen emekli kişiler, vergi indirimi ve muafiyeti gibi haklardan faydalanabiliyor. Buna ek olarak malulen emekli olan kişinin engelli ve malul haklarından yararlanabilmesi için sigortalı bir şekilde çalışırken sakatlanması gerekir. Vergi indirimi dışında malulen emeklilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından herhangi bir sosyal yardım yapılmaz. Kişinin ağır engelli raporu varsa ve bu rapor sağlık kurulu tarafından onaylanmışsa, hanede kişi başı gelirin aylık 967 TL'den düşük olması ve bakıma muhtaç olması durumunda bakım aylığı için başvuru yapabilirler.

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Malulen Emeklilik

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