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Malulen emekli olmak için ne gerekir, şartları nelerdir? Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor, yüzde kaç rapor almak lazım?

08.11.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilerin çalışmaya engel olabilecek hastalıkları ya da engelleri varsa ve çalışmaya devam edemeyeceklerse malulen emeklilikten faydalanarak daha erken emekli olabilirler. Emeklilik şartları olduğu gibi malulen emekli şartları da bulunur. Emeklilik şartlarından farklılık gösteren malulen emeklilik şartlarının en temeli çalışmaya engel durumun en az %60 oranda olması ve bunun raporlanmış olması gerekir. Peki, malulen emekli olmak için ne gerekir?

Malulen emekli olmak için ne gerekir, şartları nelerdir? Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor, yüzde kaç rapor almak lazım?

Sigorta başlangıcından sonra bir hastalıkla karşı karşıya kalınması ya da engel oluşması durumunda kişiler malulen emekli olabilmektedir. Fakat burada göz önünde bulundurulması ve kişilerin sahip olması gereken birtakım malulen emeklilik şartları bulunmaktadır. Malulen emeklilik şartlarında herhangi bir yaş, cinsiyet ya da sektör gibi şartlar olmasa da hastalık veya engel oranı, prim ödemesi ve çalışılan yıl gibi şartlar bulunur. Malulen emekli olmak isteyen kişilerin başvuruları, malulen emeklilik için belirtilen şartları sağlamaları durumunda SGK tarafından oluşturulmuş sağlık kurullarının da onayından geçmesi hâlinde kabul edilmektedir. Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor, yüzde kaç rapor almak lazım?

Malulen emekli nasıl olunur?

Maluliyet, vücuttaki sakatlık hâli demektir. Yani bir kişi sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ancak herhangi bir engeli oluşursa ya da bir hastalığa yakalanırsa malulen emekli olmaya uygun görülebilir. "Malulen emekli olmak için ne gerekir?" sorusunun cevabı için bazı şartları sıralamak mümkündür. Malulen emeklilik şartları sağlandığı takdirde kişiler malulen emekli olabilmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Çalışanın, çalışma gücünü belli bir oranda kaybetmiş olması gerekir. (En az %60)
  • Kişinin en az 1800 gün prim ödemesi gerekir.
  • Kişinin en az 10 yıl sigortalı olması gereklidir.

10 yıl sigortalılık koşulu bakıma muhtaç olacak kadar malul kişiler için geçerli değildir. Malulen emekliliğe başvurmayı düşünen bir kişi en yakınındaki SGK Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmalıdır. SGK, kişinin 1800 gün prim ödemiş olma şartını sağladığını teyit ettikten sonra kişiyi sorumlu hastanelerden birine sevk eder. Buradaysa kişiye maluliyet raporu verilir. Raporun incelemesi ve karar aşaması ise yine SGK tarafından yürütülür.

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Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor almak lazım?

Bir kişinin malulen emekli olabilmesi için öncelikle malullük hâlinin raporlanmış olması gerekmektedir. SSK ya da BAĞ-KUR çalışanları için iş kazası ya da meslek kazası sebebi ile iş gücünü en az %60 oranında kaybettiği raporda belirtilmelidir. Rapor ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta hastanenin sunduğu raporda belirtilen maluliyet oranı değil Sosyal Güvenlik Kurumunun oluşturduğu kurullarca belirleyeceği maluliyet oranının kabul edileceğidir. Bu bilgi doğrultusunda hastanelerin yanlış yönlendirme olmaması adına sundukları raporlarda oran belirtmemeleri uygun görülmektedir.

Kararlar ile ilgili şikâyetler ile de yine SGK bünyesindeki Yüksek Sağlık Kurulu ilgilenmektedir. Şikâyetlerin, başvuru sonucu başvuru sahibinin eline ulaştıktan sonraki ilk 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

Malulen emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor?

Malulen emeklilik şartları arasında bulunan hastalıkların bir kısmı şu şekildedir:

  • Parkinson Sendromu
  • Demans
  • Beyin Tümörleri
  • Epilepsi
  • Kanser türleri
  • Şizofreni
  • Retina Kanamaları
  • Görme Azlığı
  • Zeka Geriliği
  • Serebral Palsi
  • MS
  • Bipolar Bozukluk
  • Sadece yardımla ayakta durabilen denge bozuklukları ve işitme kaybı
  • Organ kaybı (kol, bacak vs)
  • Karaciğer Sirozu
  • Behçet Hastalığı
  • Anemi
  • Gastrointestinal Kanamalar
  • Karaciğer Nakli
  • Kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Organ nakli
  • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
  • AIDS
  • Tüberküloz

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