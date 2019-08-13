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Malyas Kanyonu'na ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

KASTAMONU ile Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Malyas Kanyonu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.  Küre Dağları Milli Parkı Loç Vadisi'ndeki Malyas Kanyonu, bayram tatilinde gezmeye gelenlerle doldu.

Malyas Kanyonu'na ziyaretçi akını

Ayhan ACAR/CİDE (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU ile Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Malyas Kanyonu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
Küre Dağları Milli Parkı Loç Vadisi'ndeki Malyas Kanyonu, bayram tatilinde gezmeye gelenlerle doldu. Kastamonu'nun Cide ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Malyas Kanyonu'na gelen günübirlik ziyaretçiler, 3 bin 300 metre uzunluğundaki kanyonda yürüyüş yaptı. Bazıları ise kanyonun içindeki soğuk sulara kendilerini bırakıp, yüzdü. Ziyaretçiler, piknik yaparak, zaman geçirdi. İstanbul'dan kanyona gelen Ömer Şengün, "İlk kez geliyorum. 10 arkadaşla buraya geldik, çok beğendik. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Burası herhalde cennet. Herkes cenneti merak ediyor ya bence buraya gelsinler. Çok beğendim" diye konuştu.
Malyas Kanyonu için gelecek yıl 'Uzun Vadeli Gelişme Planı' çerçevesinde günübirlik ziyaretçilere yürüyüş parkurları ve piknik alanları yapılacak. Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, "Malyas Kanyonu ile ilgili olarak Uzun Vadeli Gelişme Planı doğrultusunda çalışmalarımız önümüzdeki yıl başlayacak. Kanyonun içini görebilecek ve kanyonda doğaya uyumlu yürüyüş yolları planlıyoruz. Bir de kanyonun çıkışına günübirlik alan düzenlemesi planlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Malyas Kanyonu'na ziyaretçi akınıMalyas Kanyonu'na ziyaretçi akınıMalyas Kanyonu'na ziyaretçi akınıMalyas Kanyonu'na ziyaretçi akını

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