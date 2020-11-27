HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar

Malzeme indiren kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı böyle çaldılar

27.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, bir kamyondan dükkana malzeme indirildiği esnada aracın kapısını açıp içinde 25 bin lira para bulunan çantayı çalan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

İzmir’de, bir kamyondan dükkana malzeme indirildiği esnada aracın kapısını açıp içinde 25 bin lira para bulunan çantayı çalan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Hırsızların içinde 25 bin TL bulunan çantayı çalma anları kameralara yansırken, tutuklanan zanlıların daha öncede içinde 5 bin TL bulunan başka bir çantayı çaldıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Aydın Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Boya malzemeleri satan bir dükkanın önüne malzeme indirmek için bir kamyon yanaştı. Dükkandaki çalışanlar kamyonun kasasından malzemeleri indirdiği esnada iki hırsız bölgeye geldi. Bir şahıs etrafı gözetlerken, diğer şahıs çalışanların boşluğundan faydalanıp kamyonun kapısını açtı ve içinde 25 bin TL bulunan çantayı kısa sürede alarak kamyondan indi.

Hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi uzaklaştı
Çantayı çalan şahıs, hiç bir şey olmamış gibi etrafı kolaçan eden şahısla birlikte olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Hırsızlık anları, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Malzemeler indirildikten sonra bir çalışan kamyonda çantanın olmadığını fark ederek, güvenlik kameralarını izledi ve çantanın çalındığı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler, güvenlik ve Mobese kameralarını izleyerek şüphelileri takibe aldı. Uzun süren takibin sonucunda adlarının Abubekir Ü. (39) ve Özgür A. (40) oldukları öğrenilen şahıslar, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi’nde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Başka bir araçtan içinde 5 bin TL bulunan bir çantayı daha çalmışlar
Daha önce Karşıyaka ilçesinde bagajı açık unutulan bir araçtan içinde 5 bin TL bulunan çantayı da çaldığı belirlenen hırsızlar, yapılan sorguda çaldıkları tüm parayı paylaştıklarını ve harcadıklarını söyledi. Çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunan zanlılar, yakalanmalarının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Çay ocağında korku dolu anlar: Cehennem gibiydi

Çay ocağında korku dolu anlar: Cehennem gibiydi

İSKİ su kesintisi 27 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Eski eşini ve oğlunu öldüren caniden 'pes' dedirten sözler: Beni beş parasız bıraktı

Eski eşini ve oğlunu öldüren caniden 'pes' dedirten sözler

Ankara'da terör propagandası yapanlara operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da operasyon! Gözaltılar var

Yer: İstanbul! Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti

Yer: İstanbul! Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 26 Kasım 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 15 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.