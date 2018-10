Malzemeleri dövize endeksli diş hekimleri: Kazancımızdan fedakarlık yapıyoruz

Elif Varan / İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Dövizdeki hareketliliğin etkilediği sektörlerden biri olan, malzemeleri dövize endeksli diş tedavileriyle ilgili diş hekimleri, hastaların mağdur olmaması için, ücretleri düşürerek kendi kazançlarından fedakarlık yaptıklarını söylediler.

İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay, "Hekimlerimiz ücretleri düşürerek kendi kazançlarından fedakarlık ediyor. Biz hekimlik yapıyoruz, hastalarımızın sağlığı daha önemli” dedi.

Diş Hekimleri, Türkiye’nin daha ucuzlamasıyla yurt dışından gelen hasta sayısının artmasına da dikkat çektiler. Avrupa da birçok bilimsel alanda çalışmalarda bulunan Diş Hekimi Eyüp Çelik de, "Avrupa’dan gelen hastalarımda artış söz konusu" dedi.

Euro ve dolar kurundaki hareketlilik diş tedavisinde kullanılan döviz kuru üzerinden alınan malzemeleri de etkiledi. Diş hekimlerinin kullandığı yüzde 90’ı dövize endeksli malzemelerin lira bazlı fiyatları da büyük ölçüde yükseldi.

Konuyla ilgili DHA’nın sorularını yanılayan Prof. Dr. Turhan Atalay, kur farkından dolayı diş hekimlerinin işinin zorlaştığını, euro ve dolar üzerinden alınan malzemelere rağmen çoğu diş hekiminin kazançlarından fedakarlık yaparak fiyatlarını düşürdüğünü söyledi.

“Biz hekimlik yapıyoruz, hastalarımızın sağlığı daha önemli”

Diş hekimlerinin dövizdeki artışa göre tedavi ücretlerini artırmadığını dile getiren Atalay, "Kuru sabitlemek mümkün değil" dedi ve ekledi:

"Ancak, hekimlerin çoğu 400 euroya yapılan tedaviyi 300 euroya düşürüp kendi kazançlarından fedakarlık ediyor.

"Geçen yıl başında euro 4.50 lira, dolar ise 3.50 lira civarındaydı; şu an dolar 6 lira, euro ise 7 lira civarında. Diş hekimleri, tedavi ücretlerini kesinlikle bu oranda artırmadı.

"Biz hekimlik yapıyoruz, hastalarımızın sağlığı daha önemli diğer konular ise ikinci planda kalıyor.

"Meslektaşlarımın büyük bölümü hastalarını düşünerek onların sıkıntıya düşmelerini engellemek için kur fiyatından artış yapmadılar.

"Yani Euro’nun artması tedavi ücretlerini büyük ölçüde artırmadı."

"Komisyon vatandaşımızı mağdur etmeyecektir"

Prof. Dr. Turhan Atalay, ülkenin genel durumu itibariyle kurun yükselmesinin hasta sayısını da etkilemiş olabileceğini söyledi ve ekledi:

"İnsanların genel ihtiyaç malzemelerini yüzde 50’ye yakın arttığını düşünürsek gelir düzeyi çok yüksek olmayan insanların diş hekimlerine gidip tedavi yaptırmaları zorlaştı tabii.

"Fiyatlandırma komisyon tarafından Aralık ayında belirlenip Ocak ayında yürürlüğe giriyor.

"Daha önce İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerin ve diğer illerin fiyatlandırması ayrıydı fakat bu durum kalktı ve ortalama bir rakam belirlendi.

"Yoksul bölgelerdeki bazı meslektaşlarımız asgari ücretin de altında işlem yapmak zorunda kalıyorlardı.

"O zaman da Diş Hekimleri Odası bu meslektaşlarımıza yaptırım uygulamak zorunda kalıyordu; 'bu fiyat asgari fiyat bunun altında yapmamanız lazım' diye.

"Bunlara sebebiyet vermemek için asgari ücret kaldırıldı ve optimal bir rakam belirlendi; bu rakam her yıl enflasyon ölçüsünde artırılıyor.

"Fakat ilan edilen enflasyon yüzde 25 civarında yıl sonuna kadar yüzde 30 olma ihtimali var.

"Tahmin ediyorum ki komisyon bu dönemde enflasyon kadar artış yapmak yerine ortalama bir fiyat aralığı bulup vatandaşımızı mağdur etmeyecek."

"Kur farkı, her şeyi etkiliyor"

Dövizdeki hareketliliğin diş tedavilerine etkisiyle ilgili soruları yanıtlayan birçok bilimsel alanda çalışmaları olan Diş Hekimi Eyüp Çelik, "Türkiye’de diş hekimliği ve sağlık alanında bir çok ürün dışarıdan ithal ediliyor. Klinikte kullandığımız ürünler, kaplamaların ana materyalleri olsun ABD ve Avrupa'dan geldiği için euro ve dolar bazında. Kur farkı, diş hekimlerinin en basit alanlarından olan beyazlatmanın malzemelerinden tutun kaplamalara kadar etkiliyor. Euro bazından bir fiyat değişimi olmamasına rağmen liraya çevrildiğinde kurdaki dalgalanmaya bağlı olarak bir fark oluşabiliyor" diye konuştu.

"Avrupa’dan gelen hastalarımız artıyor"

Avrupa’dan gelen hasta sayısında artış olduğunu da vurgulayan Diş Hekimi Çelik, "Kuru maalesef sabitleyemiyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz bir günde bile iki katına çıkma gibi ani değişiklikler olabiliyor. Buna bağlı olarak biz de sürekli fiyatlarımızı güncelliyoruz.

"Kurdan dolayı indirim talep eden hasta sayısında artış yaşanıyor.

"Dolgu ve diş taşı temizliği gibi işlemlere fiyat farkı yansımadı fakat estetik işlemlere yansıdığı için bu işlemleri isteyen hastaların sayısında bir azalma oldu.

"Ama bu durum benim Avrupa’dan gelen müşterimi etkilemedi hatta artış söz konusu; Türkiye’deki hastalarım ise kurdaki dalgalanmaya bağlı olarak bekleme sürecinde." (Fotoğraflı)