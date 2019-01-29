Mama getirene ücretsiz bakım

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kadın kuaförü Deniz Çınar, doğadaki sahipsiz hayvanlara destek için "Mamalar sizden hizmet bizden" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Mama getiren müşterilerin saç kesiminin yanı sıra tüm bakımlardan ücretsiz faydalanabileceği kampanyayı başlatan kuaför Deniz Çınar, “Kış mevsimindeyiz. Dolayısıyla korunmaya ihtiyacı olan sokakta veya doğada birçok canlı var. Ağzı dili olmayan, konuşamayan, ihtiyaçlarını hiçbir şekilde dile getiremeyen can dostlarımız için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Örnek teşkil etmesi amacıyla ‘Mamalar sizden hizmet bizden’ sloganıyla bir kampanya düzenledik. İnşallah toplumumuz bu konuda duyarlı olarak bize destek olur. Burası aynı zamanda güzellik merkezi. Birçok alanda hizmet veriyoruz. Karşılığında sadece mama istiyoruz” dedi.

Kemalpaşa Mahallesi Hal Yanı Sokak'ta faaliyet gösteren Deniz Güzellik Merkezi'nde 2 gün sürecek kampanyada mamalarıyla gelen müşterilere ücretsiz hizmet verilecek.

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